„Das perfekte Datum für unsere Hochzeit“

Hochbetrieb im Standesamt

Am 22. Februar sind etwa in der steirischen Landeshauptstadt die Hochzeitstermine bereits ausgebucht. „Es sind 13 Trauungen angemeldet“, teilt Anke Christina Talker vom Standesamt in Graz mit. Das seien für die Jahreszeit sowie den Wochentag außergewöhnlich viele Anmeldungen. Talker: „Wir haben an diesem Dienstag extra das Rathaus geöffnet, das sonst donnerstags, freitags und samstags mit maximal zwölf möglichen Terminen zur Verfügung steht.“ Der Andrang sei eindeutig auf die Zahlenfolge zurückzuführen. So viele Eheschließungen gibt es sonst im Februar nicht. Am 2.2.2022, einem weiteren markanten Datum, lassen sich in Graz übrigens zehn Paare trauen.