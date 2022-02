ÖFB-Legionär Grbic drohen vier Spiele Sperre

Der 25-jährige Grbic war in seinem achten Pflichtspiel für den Europa-Conference-League-Sechzehntelfinalgegner von Rapid erstmals nur von der Bank gekommen. 13 Minuten nach seiner Einwechslung sah er nach einem Kopfballduell mit Mike van der Hoorn, bei dem er den Ellbogen einsetzte, die Rote Karte (66.). Der Disziplinarausschuss des KNVB wird sich voraussichtlich am Mittwochabend mit der Thematik befassen - einen Tag vor dem Rückspiel der Niederländer zu Hause gegen Rapid, in dem Grbic, der für seinen neuen Club noch nicht getroffen hat, natürlich spielberechtigt ist.