Betrunkener pinkelte im Dom und drohte mit Waffe

Ein Betrunkener hat am Sonntag einen Polizeieinsatz in einer Kirche in der deutschen Stadt Bremen ausgelöst. Wie die Polizei bestätigte, hatte der 59-Jährige den Gottesdienst zunächst mit Applaus gestört, dananch urinierte er gegen eine Säule und drohte mit einer täuschend echten Softair-Waffe. Ein mutiger Kirchenmitarbeiter überwältigte schließlich den Störenfried.