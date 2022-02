Bach hofft auf Treffen mit Peng Shuai noch heuer

Im November hatte Bach mit Peng telefoniert. „Es war vom ersten Austausch an unser Anliegen, jedem deutlich zu machen, dass es keine einmalige Videokonferenz war“, betonte der IOC-Chef und führte weiter aus: „Wir haben die Frage beantwortet, die sich die Welt gestellt hat: Wo ist Peng Shuai? Wir haben den Kontakt gesucht und gefunden. Jeder konnte sich hier von ihrer körperlichen Unversehrtheit überzeugen.“ Das IOC werde weiter verfolgen, was mit Peng passiere. Bach: „Es geht um sie persönlich, wie sie leben möchte - was immer sie in diesem Zusammenhang entscheidet, werden wir unterstützen.“