Treffen zwischen IOC-Präsident und Peng Shuai

IOC-Chef Thomas Bach hat kurz vor der Eröffnungsfeier seine Pläne für ein Treffen mit der Tennisspielerin Peng Shuai während der Winterspiele in Peking bekräftigt. „Ich bin sehr froh darüber und Peng Shuai auch dankbar dafür“, versicherte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees am Donnerstag. Für das Treffen werde die 36-Jährige in die streng abgeschlossene Corona-Blase für die Olympia-Beteiligten kommen, sagte Bach