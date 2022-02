Tennis-Star Peng Shuai wie Schatten über Olympia

Auch ein überwachtes Interview und ein Treffen mit IOC-Chef Thomas Bach hinter verschlossenen Türen haben die Zweifel am Wohlergehen der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai nicht zerstreut! Im Gegenteil: Die französische Sportzeitung „L‘Équipe“ veröffentlichte am Montag zwar ein Interview mit Peng Shuai, doch die seltsamen Umstände und merkwürdigen Vorgaben werfen ebenso viele Fragen auf, wie das Gespräch in einem Hotel in der Blase von Peking zu beantworten versuchte.