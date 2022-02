Ein erst 18-Jähriger will in Jenbach ganz hinauf

Was ist an Jenbach so „schiach“, wie Sie plakatieren?

Mit dem Wahlslogan wollten wir aussprechen, was sich viele Jenbacher denken. Wir haben durch die Sommertour und im Kontakt mit vielen Wählern rausgehört, dass Jenbach nicht mehr so schön ist, wie es früher war. Ein riesiges Problem ist der Leerstand: er schädigt das gesellschaftliche Leben. Wenn das gesellschaftliche Leben in Jenbach tot ist – und das ist es –, dann macht das Jenbach „schiacher“. Der Slogan ist provokant, aber man muss auch aufrütteln, wenn man etwas ändern will.