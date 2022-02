Knapp zwei Millionen Corona-Tests während Olympia

Die chinesischen Organisatoren haben eine positive Bilanz der Olympischen Winterspiele in Peking gezogen. Die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie seien ein „erfolgreiches Musterbeispiel für andere internationale Veranstaltungen“, sagte der Vorsitzende des Organisationskomitees, Cai Qi, am Sonntag in Chinas Hauptstadt. „Wir haben gute Arbeit bei der Austragung der Winterspiele geleistet.“ Die Spiele seien „fantastisch, außergewöhnlich und ganz hervorragend“ gewesen. Damit diese Winterspiele aber so ablaufen konnten, wie sie abgelaufen sind, brauchte es eine vielzahl an Corona-Tests.