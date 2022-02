Grüne wollen Söder bei Lkw-Maut beim Wort nehmen

Söder hatte vor rund zwei Wochen in einem Schreiben an den deutschen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) höhere Lkw-Mautgebühren auf der Brenner-Route vorgeschlagen. Denn der Alpenpass würde aufgrund des Umwegtransits besonders stark frequentiert, argumentierte Söder. Die Eurovignette, die aller Voraussicht nach am Donnerstag in Brüssel beschlossen wird, sieht auf stark belasteten Abschnitten die Möglichkeit eines Lkw-Maut-Aufschlags von bis zu 50 Prozent vor.