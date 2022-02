Handydiebstahl in St. Pölten: Hinweise erbeten

Aktuell fahndet die Landespolizei nach drei unbekannten Männern, die am Samstag, den 5. Februar um circa 11 Uhr in einem Geschäft in St. Pölten eine Glasvitrine aufgebrochen und dabei 14 hochpreisige Mobiltelefone gestohlen haben sollen. Dabei beläuft sich die Schadenssumme auf einen fünfstelligen Eurobetrag.