Ronnie Leitgeb: Trauer um einen sehr guten Freund

Historisch

Was daraus entstehen sollte, ist historisch. Muster gewann in seiner Karriere 44 ATP-Turniere, darunter die French Open 1995, und ist bis heute Österreichs einzige Nummer 1 der Tenniswelt. Nach dessen Karriereende war Leitgeb Präsident des Verbandes, gründete in Monte Carlo ein Camp für Fitness, war Turnier-Veranstalter und arbeitete als Kolumnist für die „Krone“. Auch in all diesen Funktionen konnte Ronnie so erfolgreich sein wie einst als Muster-Trainer. Und er lebte meist auch nach den Richtlinien, die in seinem Camp stets gelehrt wurden.