Ex-Muster-Trainer Ronald Leitgeb verstorben

„Mir sind keine Vorerkrankungen bekannt und auch seiner Frau nicht. Er war zwei Tage vorher noch Skitouren“, berichtete Hertz. „Wir waren gestern Abend noch gemeinsam Abendessen und da war alles in Ordnung.“ Die Familie Leitgeb ließ in einem Statement wissen, dass Ronald Leitgeb „in den frühen Morgenstunden des 16. Februar völlig unerwartet zu Hause in Kitzbühel“ verstorben sei. „Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Seine Frau Bettina und Sohn Florian bitten darum, im familiären Kreis ungestört und in Ruhe trauern zu dürfen.“ Sobald es Informationen gebe, die von öffentlichem Interesse sind, werde man diese bekannt geben.