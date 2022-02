Muster tief betroffen: „Der Schock sitzt zu tief“

Die Sportwelt trauert um Ronnie Leitgeb. „Mein Freund und Mentor hat heute für immer die Augen geschlossen“, so Thomas Muster in einer Aussendung zum Ableben von Ronnie Leitgeb. „Mein Beileid gilt der Familie und den Angehörigen. Der Schock sitzt zu tief, um es in Worte zu fassen.“