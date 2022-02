Das Eiswasser steht bis zum Hals

Bevor wir in Richtung See aufbrechen, erhalten wir von Sintija noch einen Atemtechnik-Crashkurs. „Die richtige Atmung ist sehr wichtig, damit der Körper nicht in einen Kälteschock kommt“, erklärt sie. „Und die mentale Einstellung. Denn das, was wir gleich machen, ist genau genommen Extremsport.“ Und das kann auch extrem gefährlich werden. Nur wer hundertprozentig gesund ist, sollte sich ans Eisbaden wagen.