Meerschnecken und Muscheln mitten im Gebirge

Fossilien gibt es in den verschiedensten Formen

Auch Steinplatten mit zahllosen Muschelabdrücken, Schnecken in den unterschiedlichsten Formen und versteinerte Organismen, in deren Inneren sich kleine Kristalle gebildet haben, finden sich in der Sammlung der Landesmuseen, ebenso wie Reste von unterschiedlichen Pflanzen aus längst vergangenen Tagen. Damit diese erhalten geblieben sind, brauchte es die richtigen Bedingungen.