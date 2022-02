Labore werden durch die PCR-Tests reich

Haslauer will sich vor Gipfel nicht äußern

Beim heutigen Öffnungsgipfel in Wien (siehe auch Seiten 12/13) wird auch das weitere Vorgehen bei den Gratis-Tests besprochen. Auch weitere Öffnungsschritte werden Thema sein. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) wollte sich zu all diesen Themen nicht äußern und der Bundesregierung medial nichts ausrichten. Beim Thema Impfpflicht war das vor ein paar Tagen noch anders.