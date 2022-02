Neuer Job für engsten Vertrauten von Kurz

Für „interne Kommunikation und Organisation“ zuständig

Der Ex-ÖVP-Generalsekretär heuert, wie die „Krone“ erfuhr, beim Hunderte Millionen Euro schweren Tiroler Bauunternehmer und Porr-Miteigentümer Klaus Ortner an. Bei der Unternehmensgruppe IGO Industries soll er nun grosso modo tun, was auch in der ÖVP zu seinen Aufgaben zählte: Melchior ist laut dem Unternehmen für „interne Kommunikation und Organisation“ zuständig.