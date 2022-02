LIVE ab 4 Uhr: Olympia-Abfahrt der Damen

Goggia gewann beide Weltcup-Abfahrten in Lake Louise sowie das Rennen in Val d‘Isere und Cortina d‘Ampezzo, die Schweizer Super-G-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami schlug in Zauchensee zu, deren Landsfrau und Weltmeisterin Corinne Suter in Garmisch Partenkirchen. Weitere Podestfahrerinnen in diesem Winter waren neben den genannten drei Österreicherinnen Breezy Johnson (USA), Kira Weidle (GER), Ester Ledecka (CZE) und Jasmine Flury (SUI).