Grund des Bösen

Den Kern dieser Erkenntnis spüren wir in diesen Tagen. Dass wir die Gedanken anderer manchmal ahnen, aber nicht lesen können, hatte die Natur gut eingerichtet. Die moderne Technik macht dem Schutz des Intimen einen Strich durch die Rechnung. Unsere in den elektronischen Archiven der Mobiltelefone abgespeicherten Abgründe werden für alle sichtbar. Relevantes und Irrelevantes gleichmachend wird hochgespült. Ein nicht enden wollender Strom hässlicher Gedanken aus den Lästerhöhlen flutet das Land. Ob das Wissen davon am Ende reinigend oder zerstörerisch wirkt, lässt sich schwer vorhersagen.