Feller: „So weit weg von verantwortungsvoll“

„Ich weiß nicht, was sie in der Zeit (zwischen den beiden Durchgängen, Anm.) gemacht haben. Im Hang waren so hohe Schneehügel neben den Toren, dass ich nach meinem Ausfall nicht einmal neben den Toren runterfahren hab können, sondern durch den Lauf rutschen musste. Das ist so weit weg von verantwortungsvoll!“, sprach sich der Atomic-Pilot in Rage.