Fan nach Chelseas Klub-WM-Spiel erschossen

Bei Randalen in der brasilianischen Stadt Sao Paulo ist ein Fußballfan erschossen worden. Wie die Polizei am Samstag (Ortszeit) mitteilte, brach die Schlägerei nach einer Niederlage des örtlichen Fußballclubs Palmeiras Sao Paulo gegen den FC Chelsea im Rahmen der Klub-WM aus. Die Fans versammelten sich vor dem Stadion Allianz Parque, um das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragene Spiel zu verfolgen, das Chelsea 2:1 für sich entschied.