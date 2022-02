Rapid-Gegner Vitesse wird von PSV abgewatscht

Vitesse Arnheim, Rapids Gegner im Sechzehntelfinale der Fußball-Conference-League, ist in eine Krise geschlittert. Der Club von Ex-ÖFB-Teamspieler Adrian Grbic kassierte am Samstag in der niederländischen Eredivisie ein 0:5-Heimdebakel gegen PSV Eindhoven und verlor damit die jüngsten vier Pflichtspiele bei einem Torverhältnis von 1:16. Grbic spielte bei Vitesse bis zur 74. Minute, sein Landsmann Phillipp Mwene war bei den Gästen über die komplette Distanz im Einsatz.