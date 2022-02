Golfprofi Lukas Nemecz verbessert sich leicht

Golfprofi Lukas Nemecz hat sich beim World-Tour-Turnier in Ras-al-Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten leicht verbessert. Nach einer 70er-Runde auf dem Par-72-Kurs rangiert der Steirer am Samstag mit insgesamt acht unter Par auf dem geteilten 28. Platz.