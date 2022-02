Wie man uns (nicht) regieren soll

In Großbritannien wird das 70. Jubiläumsjahr der Thronbesteigung von Königin Elisabeth II. gefeiert. In China freut sich man sich, als undemokratisches Regime Olympische Winterspiele inmitten von Atomkraftwerken abzuhalten. In Österreich meinen ein paar versammelte Spinner, sie würden in einer Diktatur ohne Versammlungs- und Meinungsfreiheit leben.