FFP2 bleibt: Haben Sie sich an die Maske gewöhnt?

Ab heute dürfen auch Ungeimpfte wieder überall einkaufen oder - mit einem Test - zum Friseur gehen. Bereits am kommenden Samstag werden neue Lockerungen kommen. Was allerdings bleiben wird, ist die FFP2-Maske, die weiter unser Alltagsbegleiter sein wird. Seit Beginn der Pandemie wurde auf das Tragen von Masken gesetzt. Haben Sie sich bereits an die nun ständigen Begleiter gewöhnt? Diskutieren Sie mit der Community im Kommentarbereich!