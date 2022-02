Ab 17 Uhr LIVE: LASK gegen SK Austria Klagenfurt

Austria-Trainer Peter Pacult fehlt quasi eine gesamte Mannschaft, 13 Spieler fallen gegen den LASK aus verschiedensten Gründen aus. So sagte man am Mittwoch sogar ein Testspiel ab. Im Vergleich zum 0:2 im Cup-Viertelfinale gegen Ried am vergangenen Freitag kamen mit Innenverteidiger Nicolas Wimmer (Grippe) und Mittelfeld-Dauerbrenner Patrick Greil (Adduktoren) zwei weitere wichtige Akteure zur Ausfallsliste hinzu. Goalie Phillip Menzel gehört nicht dazu, der Deutsche verlängerte seinen Vertrag in Klagenfurt am Freitag bis 2024.