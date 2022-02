Ab 17 Uhr LIVE: WSG Tirol gegen SK Sturm Graz

Sturm Graz will im zehnten Versuch ein wenig erfreuliches Jubiläum verhindern. Seit 2012 warten die Grazer auf einen Sieg zum Frühjahresstart in die Fußball-Bundesliga. Am Samstag (17 Uhr) unternehmen die „Blackies“ in Innsbruck den nächsten Versuch. Geht es für Sturm in der Tabelle darum, den zweiten Platz hinter Salzburg abzusichern, befindet sich die WSG Tirol im Rennen um die Meistergruppe. Drei Zähler wären bei den Tirolern gern gesehen. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.