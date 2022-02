Nicht alle fürchten sich vor Wiener Parkpickerl

Drei Viertel aller Niederösterreicher müssen zu ihrem Arbeitsplatz pendeln, knapp zwei Drittel davon sind mit dem Auto unterwegs. Mehr als 180.000 fahren in ein anderes Bundesland, die meisten natürlich nach Wien. Keine Frage also, dass das Parken ein wichtiges Thema ist. Vor allem der Bezirk Mödling ist durch das Parkpickerl unter Zugzwang. Anders als in Perchtoldsdorf und Vösendorf geht man es in Brunn am Gebirge aber noch ruhig an. Im Rathaus rechnet man schlicht nicht damit, dass es durch das Parkverbot für Niederösterreicher in Wien negative Auswirkungen vor Ort geben werde. Dafür sei der Weg zur U-Bahn in Siebenhirten laut Verkehrsreferent Christian Schmitzer von den Neos einfach zu lang.