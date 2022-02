Warum schlägt mein Herz?

Es entsteht ein Blutkreislauf, der alle Teile des Körpers (quasi von Kopf bis zu den Zehen) mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Das Herz eines erwachsenen Menschen schlägt übrigens etwa 70-mal in der Minute, das eines Kleinkindes 100-mal. Bei Erkrankungen, aber auch durch Aufregung oder beim Sport, kann der Puls (der „Takt“ des Herzschlags) schneller werden.Den Herzschlag kann man zum Beispiel hören, indem man ein Ohr auf die Brust einer anderen Person legt. Probiere das doch einmal bei deinen Eltern aus. Deinen eigenen Puls spürst du am besten am Handgelenk oder seitlich am Hals unterhalb des Kiefers, wenn du deine Finger dorthin legst und aufmerksam bist.