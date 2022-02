Deutsche Welle nun auch in Türkei unter Beschuss

Die Medienanstalten führten am vergangenen Mittwoch als Grund an, dass eine notwendige Rundfunklizenz fehle. In Deutschland braucht man für bundesweite TV-Programme eine Rundfunklizenz. Die DW verfügte über eine Sendelizenz in Russland. Der russische Kanal RT DE will vor Gericht gegen das Sendeverbot in Deutschland vorgehen.