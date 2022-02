Corona-Sperren in fünf NÖ-Pflegeheimen verhängt

Verschärfungen statt Lockerungen

Nicht umsetzbar sind die Lockerungen indes in den Heimen in Mautern im Bezirk Krems, in Orth im Bezirk Gänserndorf, in Stockerau im Bezirk Korneuburg, in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten und in Ybbs im Bezirk Melk. Aufgrund von Infektionsherden wurden dort komplette bzw. teilweise Besuchsverbote verhängt.