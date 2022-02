Steu/Koller: Nach Bronze „emotional grad irgendwo“

Sie sind als Medaillen-Versprechen in den Bewerb gegangen und sie haben dieses Versprechen gehalten: Das Doppelsitzer-Duo Thomas Steu und Lorenz Koller hat mit Bronze im Olympia-Eiskanal von Yanqing einmal mehr aufzeigen können! Und das nach all den Entbehrungen und Verletzungsproblemen in der Vergangenheit. Kein Wunder, dass das Duo im Zielraum beim ersten Interview völlig aus dem Häuschen war …