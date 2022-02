10-km-Langlauf-Rennen mit Stadlober ab 8 Uhr LIVE

Eine Bronze-Medaille in der Tasche bzw. im Zimmer, nimmt Teresa Stadlober heute (8 Uhr) ihren zweiten Bewerb bei den Olympischen Spielen in China in Angriff. Die Dritte des Skiathlons rechnet sich über 10 km klassisch weniger Chancen auf einen Podestplatz aus, ihre Prognose für den Auftaktbewerb war freilich noch defensiver gewesen. Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie hautnah mit dabei!