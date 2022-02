Mama Stadlober: Erst Gebete, dann Freudentränen

Die Gebete der ehemaligen Weltklasse-Skifahrerin, die selbst zwei vierte Plätze bei Olympia in ihrer Vita stehen hat, wurden erhört. „Da kommt vieles hoch, das in den letzten Jahren passiert ist. All diese Entbehrungen, die sie hatte.“ Dazu musste sie sich jahrelang zu den Dopingskandalen anderer äußern. Weshalb die ÖSV-Präsidentin auch an ihren Vorgänger dachte.