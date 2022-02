Österreicher im Kombi-Abfahrtstraining in Topform

32 Teilnehmer standen am Mittwoch auf der Startliste für das Abfahrtstraining vor der Alpinen Kombination der Männer am Donnerstag bei Olympia in Yanqing, 19 nützten den Lauf. Schnellster war Vincent Kriechmayr, der allerdings nicht in der Kombi antreten wird. 0,69 Sekunden dahinter - allerdings mit Torfehler - war als Zweiter Marco Schwarz, Raphael Haaser folgte auf Platz vier (+1,48), Johannes Strolz auf fünf (+1,71).