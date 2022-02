Katastrophe? ÖSV kontert Leitners Materialkritik

Die Analyse der Laufzeiten des Männer-Rennens war offiziell am Mittwochvormittag noch nicht abgeschlossen. In Bezug auf Leitners Rückstand kursierte folgende Erklärung: Leitner liebe nassen Schnee, der die Athleten tief einsinken lässt, weil er durch sein vergleichsweise geringes Gewicht hier Vorteile generieren könne. Der Schnee der Loipe in Zhangjiakou ist durch die tiefen Temperaturen aber stumpf und noch dazu pickelhart.