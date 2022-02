LIVE ab 9.30 Uhr: 1. Einzel für Biathleten-Herren!

Harald Lemmerer freut sich auf sein Olympia-Debüt: „Ich habe versucht, die ganze Stimmung hier im Athletendorf aufzusaugen.“ Der Steirer erwartet ein beinhartes Rennen. „Die Verhältnisse sind richtig hart - der Wind, die Kälte, der stumpfe Schnee. Aber es ist zugleich auch eine Chance für jeden, dass man hier seine Leistung zeigt.“ Laut Cheftrainer Ricco Groß darf sein Quartett „relativ optimistisch“ in das Einzelrennen starten. Das Trainerteam versuche, „die Athleten immer so zu briefen, dass nur Schüsse abgegeben werden, wo man sich sicher sein kann, dass es auch ein Treffer werden kann“, so der Deutsche. „Wenn man da am Schießstand glänzen kann, hat man sicherlich eine Grundlage gelegt in Verbindung mit einem guten Lauf, dass man dementsprechend auch ein Top-Resultat herauslaufen kann.“