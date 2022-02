Nach Komplimenten und Flirt folgt die Erpressung

Sie lässt Zehntausende über Instagram an ihrem Leben teilhaben und beglückt tagtäglich vor allem ihre männlichen „Fans“ mit sexy Fotos. Nicht selten trudeln Komplimente im Postfach der Tirolerin (Name bekannt) ein. Doch auch Betrüger mischen sich immer wieder unter die „Verehrer“ und versuchen sie in die Falle zu locken.