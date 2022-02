Vorarlberg hat wieder über 400.000 Einwohner

Betrachtet man die langfristige Entwicklung, nimmt allerdings auch in Vorarlberg der Urbanisierungsgrad zu: Während es in den vier Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern - also Dornbirn, Feldkirch, Bregenz und Lustenau - in den vergangenen zehn Jahren einen Bevölkerungszuwachs von 9,6 Prozent zu verzeichnen gab, betrug das Plus in den in den 32 Kleingemeinden (bis 1000 Einwohner) im Schnitt nur fünf Prozent.