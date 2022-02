Thiem in Weltrangliste nur noch auf Platz 39

Keine nennenswerten Veränderungen hat die vergangene Woche an der Spitze der Tennis-Weltrangliste gebracht. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, der wegen seiner Handgelenksverletzung erst im März wieder in die Tour einsteigen will, verlor in der am Montag veröffentlichten Wertung im Vergleich zur Vorwoche zwei weitere Positionen und ist nun 39. An der Spitze liegt weiterhin der Serbe Novak Djokovic.