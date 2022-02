Perlenfischen im kleinen Inselkönigreich Bahrain

Doch nichts glänzt so schön wie Perlen - deren Königin den Namen „Fancy Pink“ trägt. Ihre seidige Regenbogenfarbe ist so selten, dass sie am Markt den höchsten Preis erzielt. Wenn die Sonne richtig steht, erstrahlt sie in ihrer vollen Farbenpracht. Geduldig fädelt Mattar eine seiner Raritäten auf die Halskette, an der schon sein Großvater arbeitete: „Eine schöne Perle macht eben glücklich.“