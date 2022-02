Und nun will Wolfi Kindl wie David zu Gold rodeln

Gleirschers schon out

Der Deutsche hatte im ersten Lauf mit neuem Bahnrekord eröffnet (57,063), Kindl konterte im zweiten Durchgang mit Bestzeit. „Obwohl ein Fehler in der 13er dabei war. Dass ich trotzdem so schnell sein konnte, gibt mir Zuversicht für die letzten beiden Läufe am Sonntag. Als Sportler will man immer ganz nach vorn — also Attacke“, hat das 1,66 m kleine Kraftpaket Kindl Großes vor. Er will es David nachmachen.