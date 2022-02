Rodeln LIVE: Einsitzer der Männer ab 12.10 Uhr

Olympiasieger David Gleirscher ist auch am heute und Sonntag (Finallauf 14.15 Uhr MEZ) in Yanqing Teil des rot-weiß-roten Trios, das sein Bruder Nico sowie Europameister Wolfgang Kindl vervollständigen. Eine Medaille ist allen zuzutrauen, aber dafür bedarf es konstanter Leistungen in allen vier Läufen. In den Trainings galt es, das richtige Material und die optimale Linie rauszutesten. Auf der technisch anspruchsvollen Bahn hatten beim Weltcup im November bei anderen Eisverhältnissen beim deutschen Dreifachsieg durch Johannes Ludwig, der als Topfavorit gehandelt wird, Felix Loch und Max Langenhan Rang vier für David Gleirscher, neun für Kindl und Position 20 für Nico Gleirscher herausgeschaut. Wobei im zweiten Lauf Kindl die viertbeste Zeit fuhr, N. Gleirscher die drittbeste.