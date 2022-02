„Oldie“ Fettner holt erste Medaille seit 2010

In dieser Saison gelang Fettner nur ein Top-Ten-Platz, bei der Vierschanzentournee belegte er in Bischofshofen den fünften Platz. Mit diesem zweiten Platz überraschte er auch seine Teamkollegen. "Das Einzige, was mir heut taugt, ist die Silberne vom Fetti. Der alte Mann macht die Medaille“, so Jan Hörl.