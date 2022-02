Olympiasieger träumt von Bolt-Weltrekord

Für Sprint-Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs ist selbst der 100-Meter-Fabelweltrekord von Usain Bolt ein greifbares Ziel. „Nichts ist unerreichbar. Wie schnell ich laufen kann, kann mein Trainer wohl besser sagen als ich. Ich mag den Gedanken: Es gibt kein Limit“, sagte der 27-jährige Italiener, der am Freitag in der Halle in Berlin mit einem Sieg über 60 m sein Wettkampf-Comeback nach Olympia gab, in einem Interview mit der deutschen Zeitung „Welt am Sonntag“.