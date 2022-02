ÖFB-Cup: Red Bull Salzburg gegen LASK ab 16.30 Uhr

Red Bull Salzburg startet am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den LASK ins Fußball-Frühjahr. Der Serienmeister will dabei seine Dominanz im Cup unterstreichen und in einer Neuauflage des Vorjahres-Finales den 22. Matchsieg im Bewerb in Folge einfahren. Gegen die Linzer sind die Salzburger im Cup in drei Anläufen bisher immer weitergekommen, im Kampf um den Titel hatte es am 1. Mai 2021 in Klagenfurt ein klares 3:0 gegeben. Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie hautnah mit dabei!