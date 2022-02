Zuckerberg „warnt“ vor neuer Messenger-Funktion

Zuckerbergs Ankündigung, die auch als freundliche Warnung verstanden werden kann, folgt auf eine Aktualisierung des Messengers, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Nachrichten verschwinden zu lassen. Die Funktion wurde bisher in den Vereinigten Staaten eingeführt und soll laut „USA Today“ in den kommenden Wochen auch für Facebook-Nutzer in Europa verfügbar sein. Mit ihr werden laut Zuckerbergs Postings auch „GIFs, Sticker und Reaktionen“ zu den verschlüsselten Chats hinzugefügt.