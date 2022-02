Legionär Schreiner mit „goldenem“ Herbst

„Ich bin erst um 6 Uhr vom Spiel in Alicante heimgekommen – da ist nichts mit Party“, verrät Schreiner. Ob er sich wie 35 fühlt? „Ich bin in Bestform. Die Jahre zählt man in dem Alter nicht mehr mit.“ Und auch auf die Statistik zählt der Jubilar nicht viel: „Mir ist der Erfolg des Teams wichtig, und da gewinnen wir derzeit mehr als wir verlieren.“ In der Liga ist Lleida Sechster, gewinnt man die drei Nachtragsspiele, fehlt nur ein Punkt auf Leader Granada. „Das ist noch ein langer Weg.“