Biathleten wollen erneut Geschichte schreiben

In Sotschi durfte er sich vier Jahre später über Bronze in selbiger Disziplin freuen, zuletzt in Pyeongchang blieb er ohne Edelmetall. Bei seinem vermutlich letzten Auftritt im Rahmen der größten Wintersportveranstaltung der Welt hat „Sam“ vor, seine Ausbeute noch einmal aufzustocken. „Eine Medaille ist bei Olympia natürlich das große Ziel“, stellte er vor der Mixed-Staffel, die am Samstag (10 Uhr) den Auftakt der Biathlon-Bewerbe bildet, klar.