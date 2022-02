Lawinengefahr in Tirol: Bundesheer in Bereitschaft

Nach der über Tage bestehenden großen Lawinengefahr wegen der starken Niederschläge in Tirol hat die Wetterberuhigung nun auch zu einer geringeren Gefahr an Schneebrettern geführt. Für Freitag gab der Lawinenwarndienst des Landes noch Stufe 3 der fünfteiligen, also erhebliche Lawinengefahr, aus. Unterdessen befindet sich wegen der nach wie vor angespannten Lawinensituation das Bundesheer mit Hubschrauber und Lawineneinsatzzügen in Bereitschaft, vor allem mit Blick auf das Wochenende.